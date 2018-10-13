2018-10-13T00:52:42+03:00
В мире

Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla

Предприниматель решил превратить первоапрельскую шутку о Teslaquila в реальность
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Компания Tesla может начать производить алкогольКомпания Tesla может начать производить алкогольФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Илон Маск решил поправить дела своей компании продажей алкоголя. На этой неделе Tesla подала заявку на патент торгового знака под названием Teslaquila. Так будет называться алкогольный напиток из агавы, который во всем имре известен как текила.

Компания оформила заявку в американском Бюро регистрации патентов и товарных знаков. Однако, пока производство Teslaquila не налажено, передает телеканал CNBC.

Впервые название Teslaquila появилось в первоапрельской шутке главы компании Илона Маска, после того как в СМи появились сообщения о проблемах с выпуском электромобилей Model 3 и финансовых проблемах, которые могут разорить компанию. Тогда миллиардер разместил в Twitter фото, на котором он прислонился к электромобилю, сидя на земле. На груди на куске картона надпись «банкрот».

«Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок с Teslaquila», - подписал он снимок.

Как отмечает телеканал, сегодня первоапрельская шутка может стать реальным выходом из тупика для предпринимателя.

Как писал сайт kp.ru, Tesla завершила второй квартал 2018 года с рекордными убытками в 740 миллиона долларов. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам
Ватикан не станет контактировать с неканоническими церквями на Украине
Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине
МЭР: В России инфляция по итогам 2018 года может составить 3,7-3,9%
Немецкие ученые нашли пользу в пиве
Российский постпред в ОЗХО оценил работу миссии в Сирии, как «из рук вон плохо»
Лавров: Вашингтон поддерживает провокации Константинопольского патриархата против украинской православной церкви
За применение закиси азота не по назначению введут штрафы
Союз биатлонистов России разрешил семи спортсменам выступать за Украину и Белоруссию
Исполнять обязанности министра труда Саратовской области будет первый заместитель уволенной Соколовой
Посол РФ в Великобритании: Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам
«Плохо знают историю»: Лавров назвал обвинения в кибератаках попытками Запада вывести Россию из себя
Трамп считает свою дочь Иванку идеальным кандидатом на должность постпреда США при ООН
Порошенко поручил определить морские границы с Россией
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева
В МИД РФ усомнились, что спецпредставитель США по Украине знаком с текстом Минских соглашений
Россиянам пообещали отличную погоду на Новый год
WP: Турция продемонстрировала США доказательства убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле
Эксперты прогнозируют всплеск мошенничеств в интернете
Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии
Приставы разделят полномочия с коллекторами и частными детективами
Порошенко высоко оценил учения ВСУ по отражению «агрессии» на Азове
Миру показали последнюю научную статью Стивена Хокинга