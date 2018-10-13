Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla

СЕГОДНЯ 00:49 2018-10-13T00:52:42+03:00

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Илон Маск решил поправить дела своей компании продажей алкоголя. На этой неделе Tesla подала заявку на патент торгового знака под названием Teslaquila. Так будет называться алкогольный напиток из агавы, который во всем имре известен как текила.

Компания оформила заявку в американском Бюро регистрации патентов и товарных знаков. Однако, пока производство Teslaquila не налажено, передает телеканал CNBC.

Впервые название Teslaquila появилось в первоапрельской шутке главы компании Илона Маска, после того как в СМи появились сообщения о проблемах с выпуском электромобилей Model 3 и финансовых проблемах, которые могут разорить компанию. Тогда миллиардер разместил в Twitter фото, на котором он прислонился к электромобилю, сидя на земле. На груди на куске картона надпись «банкрот».

«Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок с Teslaquila», - подписал он снимок.

Как отмечает телеканал, сегодня первоапрельская шутка может стать реальным выходом из тупика для предпринимателя.

Как писал сайт kp.ru, Tesla завершила второй квартал 2018 года с рекордными убытками в 740 миллиона долларов. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.