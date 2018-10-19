2018-10-19T14:44:02+03:00
В мире

Губернатор штата Нью-Джерси пообещал новые санкции против России

По словам Филиппа Мерфи, новые ограничительные меры разрабатывает Демократическая партия США, членом которой он является
Екатерина БОЛГОВА
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Американский губернатор пообещал новые санкции против РоссииАмериканский губернатор пообещал новые санкции против РоссииФото: REUTERS
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Губернатор американского штата Нью-Джерси Филипп Мерфи пообещал новые санкции против России. По его словам, члены Демократической партии, как и он сам, считают уже действующие в отношении России санкции недостаточными, так они не имели каких-либо заметных последствий для Москвы.

"Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции", — сказал Мерфи в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что многие американские демократы придерживаются мнения о том, что Россия "легко отделалась".

Напомним, накануне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил о введении новых американских санкций против России каждые один-два месяца. Он заявил, что Вашингтон по этой теме "очень тесно работает с европейскими союзниками".

Ранее отношения между Россией и западными странами обострились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских договоренностей.

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