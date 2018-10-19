19 Окт. 16:54 2018-10-19T16:54:40+03:00

Первый паспорт с указанием нейтрального пола выдали в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерландец заявил, что не чувствует себя ни женщиной, ни мужчиной

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В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием нейтрального пола. Обладателем документа оказался Леонне Зейгерс из города Бреда.

"В графе пол в паспорте стоит X вместо M или V, которые обычно используются для указания, соответственно, мужского или женского пола", - сообщает телерадиовещательная корпорация Omroep Brabant.

Для получения паспорта с указанием нейтрального поля Зейгерсу пришлось обратиться в суд. В июне текущего года инстанция одобрила прошение Зейгерс, которая на тот момент официально признавалась женщиной.

Такое решение гражданин Нидерландов принял в связи с тем, что при рождении врачи не смогли определить его пол. В свидетельстве о рождении обозначили, что он мужчина. В 2001 году Зейгерс сделал операцию и официально стал женщиной. После этого она заявила, что чувствует себя лицом среднего пола, то есть не мужчиной и не женщиной.

Ранее, как сообщал kp.ru, Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах.