Русская модель погибла под колесами внедорожника в США

19 Окт. 16:53 2018-10-19T16:53:21+03:00

Победительница конкурса «Мисс Калифорния» была сбита водителем иномарки. Виновник ДТП даже не остановился

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30-летняя русскоязычная модель Яна Лаврентьева трагически погибла в США. Девушку сбил автомобиль, водитель даже не остановился после ДТП.

В тот вечер Яна вместе с подругами и мужем ужинала в ресторане. После девушки решили перейти дорогу и взять кофе. Светофор горел зеленым и машин поблизости не было. Яна немного отстала от подруг, присела поправить обувь, в этот момент поблизости оказался автомобиль.

Все произошло так быстро, что девушки сначала даже не поняли, что случилось. Toyota 4-Runner промчалась на красный сигнал светофора и зацепила Яну. Водитель даже не остановился.

yanochkaaa Супруг Яны до сих пор признается, что не может поверить в случившееся

Полученные травмы оказались слишком серьезными. Победительница конкурса "Мисс Калифорния" скончалась в больнице.

yanochkaaa Яна Лаврентьева погибла под колесами авто

Супруг Лавреньевой никак не может прийти в себя. У пары было двое детей, им отец пока не сказал, что мамы больше нет.

«Мы были счастливой семьей. Все время проводили вместе. Но пока я не хочу говорить детям, что их мамы не стало. Это причинит им слишком много боли», - говорит мужчина.

yanochkaaa Всего за несколько часов до трагедии Яна ужинала с подругами

Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Они должны помочь установить владельца авто под колесами которого погибла девушка, сообщает «Дни.ру».