Русская модель погибла под колесами внедорожника в США
30-летняя русскоязычная модель Яна Лаврентьева трагически погибла в США. Девушку сбил автомобиль, водитель даже не остановился после ДТП.
В тот вечер Яна вместе с подругами и мужем ужинала в ресторане. После девушки решили перейти дорогу и взять кофе. Светофор горел зеленым и машин поблизости не было. Яна немного отстала от подруг, присела поправить обувь, в этот момент поблизости оказался автомобиль.
Все произошло так быстро, что девушки сначала даже не поняли, что случилось. Toyota 4-Runner промчалась на красный сигнал светофора и зацепила Яну. Водитель даже не остановился.
Полученные травмы оказались слишком серьезными. Победительница конкурса "Мисс Калифорния" скончалась в больнице.
Супруг Лавреньевой никак не может прийти в себя. У пары было двое детей, им отец пока не сказал, что мамы больше нет.
«Мы были счастливой семьей. Все время проводили вместе. Но пока я не хочу говорить детям, что их мамы не стало. Это причинит им слишком много боли», - говорит мужчина.
Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Они должны помочь установить владельца авто под колесами которого погибла девушка, сообщает «Дни.ру».