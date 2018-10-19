2018-10-19T16:54:29+03:00
Общество

Автодорога А-119 «Вологда-Медвежьегорск» полностью отремонтирована

После ремонта открыт самый продолжительный, 35-километровый участок дороги из Вологды на Вытегру и Медвежьегорс
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В 2014 году дорога «Вологда-Медвежьегорск» была передана из региональной в федеральную собственность. Тогда же начались масштабные работы по ремонту дорожного полотна, реконструкции мостов, остановочных комплексов и благоустройству прилегающей территории.

Каждый участок на трассе А-119 крайне важен для регионов Северо-Запада. Она связывает собой федеральные автодороги М-8 «Холмогоры» и Р-21 «Кола». Ее общая протяженность – более 500 километров, почти 400 из которых проходит по территории Вологодчины.

Общая стоимость работ - более 1,5 млрд. рублей. Проект завершен на год раньше запланированного срока. Расчетный срок службы дороги – 12 лет.

Также завершен ремонт еще одного объекта, с которого начинается дорога – моста через реку Тошню. Общая длина мостового сооружения – 72,8 метров. Интенсивность движения по мосту превышает 15 тысяч автомобилей в сутки. Общая стоимость моста через реку Тошня – почти 200 миллионов рублей.

Трасса А-119 отвечает всем требованиям безопасности. Помимо ремонта дорожного полотна в нескольких крупных населенных пунктах были смонтированы современные системы электроосвещения. На наиболее аварийных участках установлена специальная сетка, препятствующая выходу диких животных на проезжую часть.

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