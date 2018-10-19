2018-10-19T17:26:53+03:00
Политика

Матвиенко заявила, что Бочкарев в ближайшее время вылетит в Россию

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации
Екатерина БОЛГОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, задержанный в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации, в ближайшее время вылетит в Россию. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я постоянно получала и получаю информацию из Норвегии. Насколько мне известно, сейчас за Бочкаревым выехали наши консульские сотрудники. В ближайшее время посол России в Осло ожидает прибытия Михаила Анатольевича в здание дипмиссии. После встречи наш сотрудник вылетит на родину к родным и близким", — сообщила Матвиенко.

Она отметила, что российская сторона с первого дня задержания утверждала, что все обвинения против россиянина надуманы, а дело сфабриковано.

"Могу только приветствовать отзыв норвежскими властями апелляции на вчерашнее решение суда. Уверена, что и впредь исключительно здравый смысл будет определять отношения между нашими странами", — добавила Матвиенко.

Напомним, ранее российское посольство в Норвегии сообщило о надуманном характере и необоснованности задержания Бочкарева. По данным местных СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, посвященном обмену данными между парламентами Европы.

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