Джулиан Ассанж подает в суд на правительство Эквадора за нарушение своих прав

19 Окт. 22:16 2018-10-19T22:16:09+03:00

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подает в суд на правительство Эквадора в связи с лишением его средств связи, что они считает нарушением своих прав.

"Джулиан Ассанж сегодня инициировал судебное разбирательство, в котором он обвиняет правительство Эквадора в нарушении его основных прав и свобод", - сообщается в официальном микроблоге WikiLeaks в Twitter.

Судебное разбирательство назначено на следующую неделю, представлять интересы Ассанжа будет испанский адвокат Бальтасар Гарсон.

Отмечается, что эквадорские власти в отношении Ассанжа "особый протокол", согласно которому все, кто хочет увидеться с ним, в том числе адвокаты, должны показывать свои аккаунты в соцсетях, а также называть серийные номера смартфонов и планшетов.

"Протокол подразумевает, что посольство может изымать собственность Ассанжа и его посетителей, и без разрешения передавать их властям Соединенного Королевства", - говорится в сообщении WikiLeaks.

Напомним, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он пытался избежать экстрадиции в Швецию, где его хотели арестовать по обвинению в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве" и изнасиловании.

В марте 2018 года эквадорские власти лишили Ассанжа средств связи, так как считали, что он продолжает делать политические заявления.