Guardian: Болтон будет добиваться выхода США из Договора о РСМД

19 Окт. 23:13 2018-10-19T23:13:59+03:00

При этом, по данным СМИ, в Госдепартаменте и Пентагоне не поддерживают такого решения

Изменить размер текста: A A

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон будет добиваться выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники, такое намерение Болтона не поддерживают в Госдепартаменте и Пентагоне. При этом курс США по этому вопросу пока не определен.

Отмечается, что администрация США сообщила своим европейским союзникам о возможном выходе из Договора., что вызвало обеспокоенность у Великобритании.

Болтон прибудет в Москву вечером в воскресенье, 21 октября. В российской столице в понедельник и вторник он проведет встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента России Юрием Ушаковым.

Напомним, США обвинили Россию в нарушении Договора о РСМД еще в 2014 году. Москва также обвиняет Вашингтон по поводу разрабатываемых ракет с запрещенной договором дальностью, а также вокруг развертывания в Европе и на Дальнем Востоке элементов противоракетной обороны.