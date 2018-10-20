2018-10-20T03:10:36+03:00
Политика

СМИ назвали место и дату следующей встречи Путина и Трампа

Переговоры глав России и США могут состояться в Париже или в Аргентине
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ноябре в Париже или в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в американской администрации.

По данным агентства Вloomberg, есть вероятность, что лидеры двух стран проведут беседу во время мероприятий, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны, которые состоятся в Париже. Либо их переговоры пройдут в столице Аргентины на саммите «Большой двадцатки», который стартует 30 ноября.

Как рассказывал сайт kp.ru, первая официальная встреча и переговоры Путина и Трампа состоялись в Хельсинки 16 июля. Президенты более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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