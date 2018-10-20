2018-10-20T05:06:50+03:00
Умные вещи

Facebook нанял главой PR-службы бывшего заместителя премьера Великобритании

Ник Клегг сменит вице-президента Facebook по коммуникациям Эллиота Шрейджа
Юлия ДИВЕЕВА
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Ник КлеггНик КлеггФото: СОЦСЕТИ
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Компания Facebook Inc. наняла в качестве одного из руководящих менеджеров бывшего лидера британской партии «Либеральные демократы» Ника Клегга, который занимал пост заместителя премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2010-2015 годах. Об этом рассказал сам британский политик на своей странице в соцсети.

«Я Рад присоединиться к Facebook. Спустя почти 20 лет в британской и европейской политике это станет новым увлекательным приключением для меня», - написал Клегг.

В редакции Financial Times предположили, что глава Facebook Марк Цукерберг решил нанять британца, чтобы укрепить связи компании в Брюсселе, где британский политик ранее работал в Европарламенте и Еврокомиссии, передает ТАСС.

Ник Клегг потерял депутатский мандат после парламентских выборов 2017 года. В интернет-компании он заменит Эллиота Шрейджа, который возглавлял службу информационного сопровождения и глобальных вопросов в течение 10 лет, а также занимал пост вице-президента Facebook по коммуникациям.

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