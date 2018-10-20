Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали 10,5 млн рублей

20 Окт. 12:16 2018-10-20T12:16:39+03:00

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» так и не объявили о применении дисциплинарных санкций по отношению к футболистам

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Журналисты подсчитали доход футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за время пребывания в СИЗО. Как оказалось, спортсмены, ставшие фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве, с момента заключения под стражу заработали более 10,5 миллиона рублей.

По имеющимся данным, Мамаев, который является игроком футбольного клуба «Краснодар», зарабатывает 180 миллионов рублей в год (без учета премиальных и штрафов), а Кокорин, выступающий за питерский «Зенит», - около 252 миллионов, передает RT. При этом после ареста игроков ни тот, ни другой ФК так и не объявил о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним. Таким образом, за девять дней в СИЗО спортсмены заработали довольно приличную сумму.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца - до 8 декабря 2018 года. А 19 октября Мосгорсуд оставил арест в силе и отказал в переводе футболистов под домашний арест.