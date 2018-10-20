2018-10-20T14:48:34+03:00
В мире

Шестеро мексиканских полицейских пострадали в столкновениях с мигрантами

В настоящий момент правоохранители пытаются не допустить прорыва беженцев на границе с Гватемалой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Примерно 50-ти мигрантам все же удалось прорваться через пограничный пунктПримерно 50-ти мигрантам все же удалось прорваться через пограничный пунктФото: REUTERS
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По меньшей мере шесть мексиканских полицейских пострадали в ходе беспорядков на границе с Гватемалой. В настоящий момент несколько тысяч мигрантов из Гондураса пытаются прорваться на территорию североамериканского государства. Об этом сообщил глава Федеральной полиции Мексики Манелича Кастилья.

По его словам, стражам порядкам удалось восстановить порядок на границе, и сейчас пропуск мигрантов осуществляется путем организованной очереди. Между тем, по данным, агентства Associated Press, примерно полусотне беженцев все же удалось прорваться на территорию Мексики через пограничный мост. Лишь после этого правоохранители решили применить слезоточивый газ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все эти четыре тысячи мигрантов движутся по направлению к США. В настоящий момент американские власти прикладывают все усилия для недопущения "каравана" на свою территорию. В первую очередь, в Госдепе требуют принятия эффективных мер от самого Мехико.

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