Не менее 15 человек погибли в результате взрывов на выборах в Афганистане

20 Окт. 16:10 2018-10-20T16:12:11+03:00

Последние выборы в Афганистане проходили еще в 2010 году Фото: REUTERS

Несмотря на многочисленные теракты, граждане продолжают принимать активное участие в голосовании

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Не менее 15 человек погибли и еще более 110 пострадали в результате терактов, совершенных в день парламентских выборов в Афганистане в субботу, 20 октября.

Так, например, взрывы прогремели в городе Кундуз одноименной провинции на северо-востоке страны. Только там были убиты два человека, еще 38 получили ранения, в том числе женщины и дети.

Однако, по данным агентства Pajhwok, граждане Афганистана продолжают приходить на избирательные участки.

Напомним, что последние выборы состоялись в Исламской Республике еще в 2010 году. С того момента нестабильная ситуация в стране не позволяла организовывать избирательные кампании.

Сайт kp.ru писал о том, что попытку сорвать эти парламентские выборы предсказывал еще секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В конце сентября он заявил, что боевики наверняка попытаются вмешаться в процесс.