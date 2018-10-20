Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США

20 Окт. 18:40 2018-10-20T18:41:21+03:00

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Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН провести независимое расследование "военных преступлений", совершенных членами возглавляемой США международной коалиции. Соответствующее послание было направлено министерством иностранных дел арабской республики в эту субботу, 20 октября.

В письме говорится о том, что страны-члены коалиции продолжают совершать налеты на сирийскую территорию и творить там свои "злодеяния", в то время как сами "поучают других соблюдать права человека".

"Похоже, что эта коалиция под эгидой США, поставила перед собой цель не уничтожение террористов, а убийство как можно большего числа сынов сирийского народа", -приводит агентство SANA текст документа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что американская авиация нанесла серию авиаударов по сирийским деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли 62 мирных жителя, еще несколько десятков получили ранения.