Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США
Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН провести независимое расследование "военных преступлений", совершенных членами возглавляемой США международной коалиции. Соответствующее послание было направлено министерством иностранных дел арабской республики в эту субботу, 20 октября.
В письме говорится о том, что страны-члены коалиции продолжают совершать налеты на сирийскую территорию и творить там свои "злодеяния", в то время как сами "поучают других соблюдать права человека".
"Похоже, что эта коалиция под эгидой США, поставила перед собой цель не уничтожение террористов, а убийство как можно большего числа сынов сирийского народа", -приводит агентство SANA текст документа.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что американская авиация нанесла серию авиаударов по сирийским деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли 62 мирных жителя, еще несколько десятков получили ранения.