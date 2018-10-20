2018-10-20T13:00:50+03:00
Политика

В Сирии при авиаударах коалиции США погибли более 60 мирных жителей

Кроме того, еще десятки человек получили ранения различной степени тяжести
Дарья ИВАШКИНА
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В Сирии при авиаударах коалиции США погибли более 60 мирных жителейВ Сирии при авиаударах коалиции США погибли более 60 мирных жителейФото: REUTERS
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В субботу, 20 октября, появилась информация о том, что в результате авиаударов возглавляемой США коалиции по двум деревням, расположенным на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли 62 человека. Речь идет о мирных жителях таких населенных пунктов, как ас-Суса и аль-Бубадран.

«62 мирных жителя погибли, десятки ранены в результате нападения авиации международной коалиции на деревни ас-Суса и аль-Бубадран», - говорится в сообщении местного агентства SANA.

Отметим, возглавляемая США коалиция регулярно наносит авиаудары по территории Сирии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, только 13 октября американцы и их союзники бомбили город Хаджин, также расположенный в провинции Дейр-эз-Зор. Причем тогда сразу появилась информация о том, что коалиция Соединенных Штатов применила бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями. В результате МИД Сирии потребовал от ООН расследовать применение запрещенных боеприпасов.

А 15 октября в Минобороны заявили, что из-за бездействия проамериканских формирований в САР боевикам удалось взять под контроль участок протяженностью около 20 километров на восточном берегу реки Евфрат - территорию между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

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