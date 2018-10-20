На пути к "могучей" Украине: в Раде заявили о неизбежности повышения цен на газ

20 Окт. 21:04 2018-10-20T21:04:28+03:00

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Повышение цен на газ для украинских потребителей является неизбежной мерой в рамках выполнения условий для получения финансовой поддержки от Международного валютного фонда, которая в настоящий момент "очень нужна государству".

Такое заявление сделал спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его мнению, это решение является единственно верным для спасения страны от экономического кризиса.

"На пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения. Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потери личной популярности, когда это необходимо, их принимают", — приводятся слова Парубия на сайте Рады.

Спикер подчеркнул, что готов поддержать правительство, которое берет на себя ответственность за столь непопулярные, но "необходимые" реформы. Он также выразил уверенность в том, что власти смогут предоставить "реальную экономическую защиту" тем семьям, которые будут в ней нуждаться.

Напомним, что Киев обязался повысить цены на газ в рамках выполнения требований Госдепартамента США по соглашению с МВФ о выдаче очередного транша.

При этом, как писал ранее сайт kp.ru, этой осенью жителям Киева и так придется заплатить за "голубое топливо" вдвое больше из-за отсутствия горячей воды.