На пути к "могучей" Украине: в Раде заявили о неизбежности повышения цен на газ
Повышение цен на газ для украинских потребителей является неизбежной мерой в рамках выполнения условий для получения финансовой поддержки от Международного валютного фонда, которая в настоящий момент "очень нужна государству".
Такое заявление сделал спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его мнению, это решение является единственно верным для спасения страны от экономического кризиса.
"На пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения. Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потери личной популярности, когда это необходимо, их принимают", — приводятся слова Парубия на сайте Рады.
Спикер подчеркнул, что готов поддержать правительство, которое берет на себя ответственность за столь непопулярные, но "необходимые" реформы. Он также выразил уверенность в том, что власти смогут предоставить "реальную экономическую защиту" тем семьям, которые будут в ней нуждаться.
Напомним, что Киев обязался повысить цены на газ в рамках выполнения требований Госдепартамента США по соглашению с МВФ о выдаче очередного транша.
При этом, как писал ранее сайт kp.ru, этой осенью жителям Киева и так придется заплатить за "голубое топливо" вдвое больше из-за отсутствия горячей воды.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»