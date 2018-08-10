Российская туристка скончалась в отеле на Кипре

СЕГОДНЯ 16:49 2018-08-10T16:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кипре скончалась российская туристка. Женщину нашли в номере, который она снимала вместе с дочерью.

44-летняя россиянка приехала отдыхать в Пафос накануне. Они остановились с 19-летней дочерью в одной из городских гостиниц. До последнего мать чувствовала себя хорошо, а утром не проснулась.

По предварительным данным, женщина скончалась во сне. Точная причина смерти не называется, но известно, что никаких внешних телесных повреждений у нее нет.

Правоохранительные органы Кипра проводят проверку по факту произошедшего. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, пишет «Дни.ру» со ссылкой на РИА ФАН.

А пару дней назад, 6 августа, еще один россиянин скончался во время отдыха. Мужчина проводил время в Таиланде, однажды он не вышел на связь с родственниками. Поисками пропавшего занимались несколько дней, в результате россиянина обнаружили мертвым в лесу.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Предполагается, что турист совершил самоубийство, но родственники мужчины не верят, что такое могло случиться. У скончавшегося были большие планы и он не собирался сводить счеты с жизнью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 8 августа, еще одно тело было обнаружено в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Полицейские нашли чемодан, в котором лежала мертвая женщина.