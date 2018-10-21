2018-10-21T08:48:49+03:00
В мире

«Это не арена для демонстрации военных возможностей»: Малайзия призвала остановить милитаризацию Южно-Китайского моря

Глава Минобороны этой страны Мохамад Сабу выступил с обращением к Китаю и США
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны Малайзии Мохамад СабуМинистр обороны Малайзии Мохамад СабуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу, общаясь в воскресенье, 21 октября, с журналистами в Сингапуре, призвал остановить милитаризацию Южно-Китайского моря. По мнению главы оборонного ведомства, этот район должен оставаться «зоной, свободной от вооружения и эскалации». Как заметил Сабу, это «не арена, где США и Китай могут демонстрировать друг другу свои военные возможности».

«Малайзия будет неуклонно придерживаться позиции, согласно которой Южно-Китайское море должно оставаться зоной, свободной от вооружения и эскалации. Мы хотим, чтобы крупные государства уважали этот район как нейтральную и безопасную зону», - сказал Мохамад Сабу в интервью агентству Bernama.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе КНР обвинила США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на азиатские страны. Также в Пекине тогда заявили о том, что американские демонстрации военной мощи пагубно сказываются на безопасности региона.

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