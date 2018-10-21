«Закладывает мину под весь процесс разоружения»: Слуцкий прокомментировал решение Трампа о выходе США из Договора о РСМД

21 Окт. 10:15 2018-10-21T10:16:24+03:00

При этом депутат заверил, что Россия обеспечит свою безопасность в случае разрыва соглашения

Изменить размер текста: A A

В Госдуме прокомментировали решение президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). В частности, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что у России есть весь комплекс мер для обеспечения своей безопасности в случае разрыва соглашения.

«Если Вашингтон выйдет из Договора о РСМД, как они это сделали в случае с иранской ядерной сделкой, у России в наличии есть весь комплекс мер для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников», - заверил политик.

Также депутат рассказал о возможных последствиях выхода США из договора. Как считает Слуцкий, это может привести к серьезному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, кроме того, под вопросом может оказаться продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). По мнению политика, Трамп своим решением «закладывает огромную мину под весь процесс разоружения на планете».

При этом Слуцкий подчеркнул, что Вашингтон вновь не привел никаких доказательств якобы несоблюдения Москвой своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности. «Многократные обвинения России в нарушении ДРСМД - всего лишь ширма для оправдания собственных действий по последовательному разрушению этого договора», - приводит слова Леонида Слуцкого ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из Договора о РСМД. Свое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает данное соглашение.