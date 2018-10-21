2018-10-21T16:09:14+03:00
Происшествия

При сходе поезда с рельсов на Тайване погибли не менее 18 человек

Также сообщается порядка 160 пострадавших в результате аварии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Около 160 человек пострадали в железнодорожной аварииОколо 160 человек пострадали в железнодорожной аварииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере 18 человек погибли и еще около 160 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на северо-востоке Тайваня. Такую информацию предоставили местные власти.

Авария произошла в это воскресенье, 21 октября, в районе уезда Илань. Известно, что состав следовал из Тайбэя в Тайдун по одной из самых популярных у туристов железнодорожных веток. В какой-то момент все восемь вагон сорвались с рельсов, а пять из них перевернулись.

Причины схода поезда с рельсов пока неизвестны Фото: REUTERS

Причины схода поезда с рельсов пока неизвестныФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В момент инцидента в поезде находились более 300 человек. Несколько десятков из них все еще могут быть заблокированы в вагонах. На место происшествия отправлены спасательные службы, в том числе 120 военнослужащих и пожарных.

Причины случившегося пока неизвестны, однако, по словам одного из пассажиров, поезд странно трясся во время движения, но представители компании заверили его, что состав находится в хорошем состоянии, передает телеканал Sky News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, менее чем неделю назад еще один пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко. Тогда в аварии пострадали более сотни человек, еще десять погибли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Московское "Динамо" сенсационно победило дома питерский "Зенит" 1:0
МИД Германии раскритиковал заявление США о возможном выходе из Договора о РСМД
Неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в Афинах
Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
Число пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи возросло до 73 человек
Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы
"Нож у горла НАТО": Австралийский журналист заявил о "милитаризации" Калининграда
Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура
МИД РФ допустил «военно-технический» ответ на выход США из международных соглашений
Британские чиновники рассматривают план проведения второго референдума по Brexit
Посольство РФ подтвердило гибель двух российских туристов на Кипре
Глава Минобороны Великобритании: Лондон поддержит выход США из Договора о РСМД
Умер режиссер Дэнни Лейнер
Дисквалифицированный Акинфеев отправился в Рим на матч с «Ромой»
Израиль открыл КПП на границе с сектором Газа
США задумались о пересмотре договора СНВ-III
«Мешает планам Вашингтона на тотальное доминирование»: Рябков прокомментировал возможный выход США из Договора о РСМД
«Закладывает мину под весь процесс разоружения»: Слуцкий прокомментировал решение Трампа о выходе США из Договора о РСМД