При сходе поезда с рельсов на Тайване погибли не менее 18 человек

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-21T16:09:14+03:00

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По меньшей мере 18 человек погибли и еще около 160 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на северо-востоке Тайваня. Такую информацию предоставили местные власти.

Авария произошла в это воскресенье, 21 октября, в районе уезда Илань. Известно, что состав следовал из Тайбэя в Тайдун по одной из самых популярных у туристов железнодорожных веток. В какой-то момент все восемь вагон сорвались с рельсов, а пять из них перевернулись.

Причины схода поезда с рельсов пока неизвестныФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В момент инцидента в поезде находились более 300 человек. Несколько десятков из них все еще могут быть заблокированы в вагонах. На место происшествия отправлены спасательные службы, в том числе 120 военнослужащих и пожарных.

Причины случившегося пока неизвестны, однако, по словам одного из пассажиров, поезд странно трясся во время движения, но представители компании заверили его, что состав находится в хорошем состоянии, передает телеканал Sky News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, менее чем неделю назад еще один пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко. Тогда в аварии пострадали более сотни человек, еще десять погибли.