Премьер Словакии выступил с критикой антироссийских санкций

21 Окт. 18:22 2018-10-21T18:22:58+03:00

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Антироссийские санкции нанесли значительный ущерб экономике Словакии. Такое заявление сделал премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Он подчеркнул, что Братислава никогда не была сторонником санкций, но всегда уважала решения Евросоюза, какими бы они не были.

"Я должен сказать, что мы в Словакии реально почувствовали негативное влияние санкций. Объем нашего экспорта и всей торговли с Россией с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза", - рассказал глава словацкого правительства в эфире телеканала TA3.

Пеллегрини добавил, что в настоящий момент отношения между ЕС и РФ лишь продолжают осложняться, и лучше бы Брюсселю дать оценку эффективности такой политике ограничительных мер.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее словацкий премьер уже критиковал антироссийские санкции. Тогда он назвал подобную политику бессмысленной и заявил о необходимости возобновления конструктивного диалога с Москвой.