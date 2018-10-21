2018-10-21T19:13:41+03:00
В мире

МИД Сирии приравнял действия международной коалиции в Ракке к геноциду

В ведомстве заявили, что Франция принимает меры, направленные на уничтожение арабской республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД Сирии назвал геноцидом действия международной коалиции в РаккеМИД Сирии назвал геноцидом действия международной коалиции в РаккеФото: REUTERS
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Действия стран-членов возглавляемой США международной коалиции являются самым настоящим геноцидом, поскольку именно из-за них большая часть Ракки была разрушена при освобождении. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что ответственные за это лица и страны должны понести "необходимое наказание".

"Сирия осуждает ложные заявления и кампанию дезинформации, к которой относится и заявление МИД Франции по поводу того, что он назвал освобождением Ракки", - сообщает государственное телевидение САР со ссылкой на источник в ведомстве.

В заявлении отмечается, что Париж намеренно поддерживает действующие в Сирии вооруженные группировки, тем самым способствуя уничтожению республики.

Напомним, что в результате массированных бомбардировок в 2017 году Ракка была почти полностью разрушена. Ее до сих пор не удалось восстановить для жизни мирных граждан.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Дамаск уже потребовал от Совета Безопасности ООН провести независимое расследование "военных преступлений" международной коалиции, члены которой продолжают совершать налеты на сирийскую территорию.

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