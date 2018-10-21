Эрдоган выступит с заявлением по делу саудовского журналиста 23 октября

21 Окт. 18:56 2018-10-21T18:56:40+03:00

Ожидается, что новые детали расследования убийства Джамаля Хашкаджи будут раскрыты во время встречи президента Турции с парламентариями

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с заявлением касательно резонансного дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле.

Ожидается, что подробности расследования данного преступления будут раскрыты в ближайший вторник, 23 октября, в ходе встречи главы республики с членами правящей в парламенте Партии справедливости и развития, передает Anadolu.

Напомним, Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала в Эр-Рияде отрицали причастность сотрудников своей дипмиссии к исчезновению журналиста, однако позже признали, что мужчина погиб в ходе драки в стенах представительства.

На данный момент по данному делу арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств гибели обозревателя The Washington Post.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Анкаре пообещали в скором времени представить общественности окончательные результаты следственных действий.