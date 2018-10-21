Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения

21 Окт. 21:17 2018-10-21T21:18:07+03:00

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Режим чрезвычайного положения в Египте был продлен еще на три месяца. Соответствующий указ президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси был утвержден палатой представителей в это воскресенье, 21 октября.

Решение главы государства поддержали две трети депутатов парламента. Документ вступил в силу уже с понедельника.

По данным портала Al-Watan, вооруженным силам Египта и министерству внутренних дел было поручено принять все необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения источников его финансирования и обеспечения безопасности граждан.

Напомним, что режим ЧП был введен в Арабской Республике еще в апреле прошлого года. Тогда в церквях городах Танта и Александрия с разницей в несколько часов прогремели мощные взрывы. Жертвами двойного теракта стали 45 человек, еще более 120 пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно военный суд Александрии приговорил к смертной казни 17 обвиняемых в причастности ко взрывам церквей в 2016-2017 годах. Кроме того, 19 человек получили пожизненные сроки, еще восемь – по 15 лет лишения свободы.