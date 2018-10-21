2018-10-21T21:57:16+03:00
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу во Флориде: пострадали четыре человека

Инцидент произошел в прачечной города Джэксонвилль в воскресенье, 21 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Район вокруг места инцидента оцеплен полицейскимиРайон вокруг места инцидента оцеплен полицейскимиФото: REUTERS
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Неизвестный устроил стрельбу в одной из прачечных американского города Джэксонвилль штата Флорида. По предварительным данным, ранения получили не менее четырех человек.

Инцидент произошел в это воскресенье, 21 октября, недалеко от стадиона "Ягуар". По словам очевидцев, вооруженный мужчина открыл огонь по людям, ранив одного человека в голову, а другого - в бедро. О возможных травмах других пострадавших не сообщается. Также местные СМИ пишут о том, что в результате ЧП могут быть погибшие.

В настоящий момент район вокруг места происшествия оцеплен. Ведется расследование. По словам правоохранителей, подозреваемый скрылся с места инцидента на автомобиле, передает портал Breaking 911.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года во Флориде также была зафиксирована стрельба. Тогда один из игроков школьной футбольной команды открыл огонь прямо на стадионе. В результате инцидента ранения получили двое несовершеннолетних.

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