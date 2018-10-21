Неизвестный устроил стрельбу во Флориде: пострадали четыре человека
Неизвестный устроил стрельбу в одной из прачечных американского города Джэксонвилль штата Флорида. По предварительным данным, ранения получили не менее четырех человек.
Инцидент произошел в это воскресенье, 21 октября, недалеко от стадиона "Ягуар". По словам очевидцев, вооруженный мужчина открыл огонь по людям, ранив одного человека в голову, а другого - в бедро. О возможных травмах других пострадавших не сообщается. Также местные СМИ пишут о том, что в результате ЧП могут быть погибшие.
В настоящий момент район вокруг места происшествия оцеплен. Ведется расследование. По словам правоохранителей, подозреваемый скрылся с места инцидента на автомобиле, передает портал Breaking 911.
Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года во Флориде также была зафиксирована стрельба. Тогда один из игроков школьной футбольной команды открыл огонь прямо на стадионе. В результате инцидента ранения получили двое несовершеннолетних.