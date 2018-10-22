2018-10-22T10:14:07+03:00
В мире

Axios: Трамп продолжит оказывать торговое давление на Китай

Президент США уверен, что торговая война с Пекином только началась и позиции Вашингтона сильны
Денис СУХОВ
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Трамп продолжит оказывать торговое давление на КитайТрамп продолжит оказывать торговое давление на КитайФото: Архив "КП"
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Президент США Дональд Трамп не планирует смягчения торговых пошлин в отношении Китая, но напротив, готовится усилить давление и создать Пекину еще больше трудностей.

«Он (Трамп) хочет, чтобы они испытывали больше страданий», - описал политику главы государства источник портала Axios в президентской администрации.

По словам собеседника портала, Трамп уверен, что чем дольше сохраняются пошлины на китайские товары, тем больше преимуществ получит Вашингтон в переговорах с Пекином. Свои подчиненным американский лидер внушает, что торговая война с КНР «только началась».

«Мы сильны, а они слабы», - процитировал Трампа источник.

Президент США не сомневается, что усиление торгового давления приведет Китай за стол переговоров, однако пока не уделяет особого внимания возможному соглашению с Пекином. В настоящее время Трамп полностью сосредоточился на создании дополнительных рычагов давления на КНР.

В свою очередь представители Минфина США рассказали порталу, что требования к китайской стороне не менялись с лета. Вашингтон более не настаивает на расширении покупок американских товаров Пекином, но требует положить конец злоупотреблениям в области прав интеллектуальной собственности и расширить доступ американских компаний на рынок КНР.

Напомним, 24 сентября в силу вступили американские пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары. Сейчас общая сумма сборов составляет $200 млрд в год. Ожидается, что с 1 января следующего года тариф будет поднят до 25%. Ранее Трампвыразил готовность ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в размере $267 млрд в год.

В свою очередь Пекин ответил пошлинами на американские товары на общую сумму в $60 млрд в год.

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