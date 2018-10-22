2018-10-22T12:00:59+03:00
В мире

МИД КНР предупредил США о негативных последствиях одностороннего выхода из договора о РСМД

Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин подчеркнула важность документа для процесса ядерного разоружения и поддержания глобальной стабильности
Денис СУХОВ
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: ТАСС/Артем ИвановПредставитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Односторонний выход США и Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет иметь многогранные негативные последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Дипломат подчеркнула, что ДРСМД, заключенный между США и Советским Союзом в годы холодной войны, является важным документом в сфере контроля над вооружениями.

«Он играет важную роль в развитии международных отношений, в процессе ядерного разоружения и в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности. Договор остается крайне значимым в наше время», - отметила Чуньин.

При этом она назвала «абсолютной ошибкой» отсылку к Китаю, которую допустил президент США Дональд Трамп в своей речи о выходе из ДРСМД.

«Мы надеемся, что все соответствующие стороны посредством диалога смогут урегулировать возникшие вопросы», - добавила представитель МИД КНР.

В минувшую субботу американский лидер анонсировал выход США из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, не соблюдает условия соглашения. При этом Трамп допустил заключение с Москвой и Пекином нового договора о ракетах средней и малой дальности в случае, если с их стороны поступят гарантии прекращения разработки таких вооружений.

ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. В соответствии с документом СССР и США согласились уничтожить все ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности наземного базирования, а также обязались не разрабатывать, не испытывать и не развертывать подобные вооружения.

В последние несколько лет Москва и Вашингтон неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении договора.

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