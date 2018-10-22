22 Окт. 12:50 2018-10-22T12:51:25+03:00

В МИД Ирана отметили важность партнерства Москвы и Тегерана по Сирии Фото: REUTERS

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари заявил, что Москва и Тегеран установили стратегическое партнерство и тесно сотрудничают в по решению сирийского вопроса.

В интервью телеканалу Press TV политик сообщил, что не смотря на отсутствие стратегического союза между странами, Россия и Иран соблюдают стратегическое партнерство по ряду проектов, "которые основываются на взаимных интересах", в том числе по Сирии.

"Несмотря на различия в позициях Тегерана и Москвы, страны продолжат такой формат взаимодействия", - сказал иранский политик. Кроме того, политик самолично принимает участие в совместной работе с Россией по урегулированию конфликта в Сирии.

Кроме того, Ансари подчеркнул, что "в интересах Тегерана использовать все имеющиеся возможности в отношениях с Западом и Востоком". Он отметил особую роль России как "большого соседа и мировой державы".

"Ни одна политическая сила в Иране не может не учитывать тот факт, что Россия является нашим сильным соседом", - сказал замглавы МИД Ирана.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД России, Турции и Ирана.