В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД России, Турции и Ирана
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции. В российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи сообщили, чтто Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу подробно обсудили ситуацию «на земле» в сирийской провинции Идлиб.
«Состоялось подробное обсуждение ситуации «на земле» в Идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинно устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса», - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что все участники встречи «дали высокую оценку достигнутым в Сочи 17 сентября договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе, которые позволяют защитить мирное гражданское население при продолжении бескомпромиссной борьбы с террористами».
Кроме того, министры подчеркнули важность ускорения усилий по формированию и запуску сирийского Конституционного комитета, «что позволит сирийцам самим определить свое будущее», передает Интерфакс.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи длились почти четыре с половиной часа. По итогам их встречи министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.
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