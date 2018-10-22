У безработного москвича украли шесть дорогих часов

22 Окт. 15:37 2018-10-22T15:37:42+03:00

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Неработающий житель Москвы обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже у него нескольких дорогостоящих часов и украшений с бриллиантами. Московские полицейские в настоящий момент разыскивают злоумышленников, которые похитили вышеперечисленные предметы из квартиры, расположенной на Русаковской улице.

«Накануне в полицию обратился мужчина и сообщил, что в его квартиру проник неизвестный и похитил шесть дорогостоящих часов, среди которых Rolex, Cartier, Omega, DeWitt , Longines, Korloff, а также золотое колье и браслет с бриллиантами и изумрудами», – цитирует ТАСС сотрудника столичной полиции, который сообщил о правонарушении.

Отмечается, что ущерб от действий преступников составляет несколько миллионов рублей. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

Это уже не первый случай, связанный с кражей дорогого имущества у безработного жителя столицы. Сайт kp.ru ранее сообщал об автомобиле Lexus стоимостью в 7 миллионов рублей, который был похищен у неработающего жителя столицы. Поиски автомобиля в настоящий момент продолжаются.