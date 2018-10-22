Госдума предложила забирать у самозанятых граждан, уклоняющихся от налогов, весь их доход

22 Окт. 17:48 2018-10-22T17:48:43+03:00

Предполагается, что самозанятые будут платить штраф в размере полученного ими дохода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Об этом стало известно на заседании комитета Госдумы по бюджету

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В России могут ввести штрафы для самозанятых граждан, которые отказались зарегистрироваться и не платят налоги. Причем сумма штрафов для неплательщиков будет достигать размера их собственного дохода - такое предложение выдвинули в Госдуме.

"Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил", - прокомментировал руководитель комитета по бюджету Андрей Макаров "Интерфаксу".

Напомним, депутаты подготовили законопроект о налогообложении самозанятых граждан в начале сентября. Предлагается ввести налог на профессиональный доход в размере 3-6% для россиян, которые не имеют работодателя и не нанимают сами работников по договорам. В качестве эксперимента новый налоговый режим предполагается ввести в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

КСТАТИ

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Если эксперимент признают успешным, его распространят на всю страну (подробности)