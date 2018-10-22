22 Окт. 18:07 2018-10-22T18:07:37+03:00

В Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации Фото: REUTERS

Каннабис распродан во многих пунктах, в том числе и онлайн-магазинах

Изменить размер текста: A A

Канадцы раскупили почти всю марихуану в магазинах всего через пять дней после ее легализации в стране. Об этом сообщил телеканал CBC.

Самое большое количество точек по распространению травы открыты в провинции Альберта, всего таких пунктов 31. Сообщается, что во многих магазинах Альберты марихуана уже распродана. Остальные магазины, как сообщают владельцы, закроются в ближайшее время. Согласно закону о торговле марихуаной, магазины имеют право заказывать новые партии каннабиса не более раза в неделю. Магазины ожидают поступление травы не ранее пятницы.

"Прежде чем легализовать марихуану, им [властям] нужно было подумать о ее поставках", - пожаловался один из владельцев магазина. В других городах также возникает сложность с приобретением продукта, также все сложнее купить марихуану и в интернет-магазинах.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Канаде вырос спрос на марихуану после ее легализации.

Власти Канады узаконили продажу каннибаса для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в стране.