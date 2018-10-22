Болтон и Патрушев обсудили соглашения о вооружении и борьбу с терроризмом

22 Окт. 18:38 2018-10-22T18:38:57+03:00

В Москве завершились переговоры советника президента США по нацбезопасности и секретаря Совбеза России Николая Патрушева

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили перспективы развития двусторонних отношений, соглашения о вооружении, борьбу с терроризмом, а также ситуацию в Сирии, Иране и КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского политика Евгений Аношин.

"Встреча Николая Патрушева и Джона Болтона в Москве завершилась. Обсуждены перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, стороны затронули также широкий круг вопросов международной безопасности и отметили важность поддержания контактов на уровне Советов безопасности и ряда ведомств, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом. Ожидается, что в скором времени американский политик проведет переговоры с представителями российского министерства иностранных дел и помощником президента страны по внешней политике Юрием Ушаковым. Кроме того, допускается возможность организации встречи советника президента США главой РФ Владимиром Путиным.