В Москве стартовали переговоры Джона Болтона и Николая Патрушева

22 Окт. 12:23 2018-10-22T12:23:22+03:00

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В Москве стартовали переговоры секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл в российскую столицу с двухдневным визитом.

«В Москве началась встреча Николая Патрушева и Джона Болтона», - сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева.

Ожидается, что главной темой переговоров станет решения США в одностороннем порядке выйти их Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Также наверняка будут подняты вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и на Украине, а также приписываемого России вмешательство в американские выборы.

Встреча с Патрушевым открывает рабочую программу визита Болтона, в которую также войдут переговоры с представителями МИД РФ и помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым. Также готовится встреча с Болтона и с самим главой российского государства Владимиром Путиным.

Говоря ранее о целях своего визита в Россию, помощник президента США по нацбезопаности отметил, что поедка послужит продолжению диалога, начатого российским и американским лидерами на саммите в Хельсинки.