2018-10-22T23:25:41+03:00
Политика

Трамп: Мы будем наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай «не придут в себя»

Американский лидер пообещал потом «поступить умно» и не только прекратить гонку вооружений, но и сократить
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать ядерный потенциал, пока остальные страны «не придут в себя».

«До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его наращивать», - сказал он журналистам в понедельник.

«У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим», - цитирует его заявление ТАСС.

Президент США уточнил, что эти его слова «обращены напрямую к России и Китаю». При этом Трамп отметил, что Пекин тоже должен подписать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Китай не является частью этого соглашения, но они должны быть включены в него», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

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