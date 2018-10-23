Лондон не нашел доказательств «российского вмешательства» в британскую политику

23 Окт. 06:38 2018-10-23T06:56:33+03:00

Об этом говорится в ответе кабмина Великобритании на доклад профильного парламентского комитета

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Правительство Великобритании не нашло доказательств вмешательства в британскую политику и «демократические процессы» со стороны каких-нибудь других стран, включая Россию.

Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник, 23 октября, ответе кабинета министров Соединенного Королевства на доклад комитета парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. Отчет комитета называется «Дезинформация и фейковые новости».

В документе упоминаются слова премьера Терезы Мэй, год назад заявившей, что Россия якобы пытается «сделать информацию оружием», дабы «посеять раздоры на Западе и подорвать наши учреждения».

«Мы хотим повторить, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании», - отмечается в ответе кабмина парламентариям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, уже этим летом британский депутат Дэмиан Колинз предложил начать уголовное расследование «российского вмешательства». По его мнению, чтобы установить истинные масштабы «влияния» Москвы, в частности, на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, нужно привлечь полицейских и наделить их правом изъятия любых документов.