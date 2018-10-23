Владимир Путин поручил правительству разработать контрсанкции против Украины

23 Окт. 08:53 2018-10-23T08:53:45+03:00

Ожидается, что специальные экономические меры воздействия коснутся как украинского президента, так и его окружения

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут предприняты ответные специальные экономические меры, а также проработать содержание этих санкций.

В то же время федеральным органам власти предписывается исходить из того, что специальные экономические меры против Украины действуют со дня подписания президентского указа. Также им поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией все необходимые меры для реализации ответных санкций.

По мнению политолога Сергея Маркова, указ является личным сигналом Кремля президенту Украины Петру Порошенко — ограничительные меры могут коснуться как его самого, так и его команды в широком смысле, ряд украинских должностных лиц и олигархов более не смогут вести дела в России.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что санкции против Украины могут заключаться в ограничении поставок энергоресурсов, а также в отказе от российских инвестиций в экономику страны (несмотря ни на что, Россия остается крупнейшим инвестором на Украине).

Напомним, в конце сентября украинские власти ввели новые санкции против ряда российских предприятий и физических лиц, сотрудничавших с логистическими компаниями Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер пообещал, что Вашингтон будет вводить санкции против Москвы «каждые один-два месяца» из-за ситуации на Украине.