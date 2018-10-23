Выходные в ноябре 2018: Роструд напомнил, как отдыхают россияне
В ноябре 2018 года россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня народного единства. Граждане отдыхают с 3 по 5 ноября.
Россияне отдыхают три дня вместо привычных двух из-за того, что в этом году День народного единства 4 ноября выпадает на воскресенье. В связи с этим 5 ноября, выпадающее на понедельник, будет нерабочим днем. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
Календарь праздничных дней в 2018 годуФото: Рушан КАЮМОВ
Фото: Рушан КАЮМОВ
День народного единства был в России принят официальным праздником с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков.
Ранее kp.ru сообщал, что правительство утвердило календарь нерабочих дней. Постановление о переносе выходных в 2018 году подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.