Выходные в ноябре 2018: Роструд напомнил, как отдыхают россияне

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-23T11:05:42+03:00

День народного единства подарит гражданам три выходных в ноябре 2018 года

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В ноябре 2018 года россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня народного единства. Граждане отдыхают с 3 по 5 ноября.

Россияне отдыхают три дня вместо привычных двух из-за того, что в этом году День народного единства 4 ноября выпадает на воскресенье. В связи с этим 5 ноября, выпадающее на понедельник, будет нерабочим днем. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Календарь праздничных дней в 2018 годуФото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

День народного единства был в России принят официальным праздником с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков.

Ранее kp.ru сообщал, что правительство утвердило календарь нерабочих дней. Постановление о переносе выходных в 2018 году подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.