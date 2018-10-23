2018-10-23T11:30:49+03:00
Политика

На полях четырехстороннего саммита по Сирии состоится встреча Путина и Эрдогана

Встреча российского и турецкого лидеров состоится в субботу
Сакина НУРИЕВА
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле проведут отдельную двустороннюю встречу в субботу, 27 октября, на полях саммита Россия - Турция - Франция - Германия. Об этом рассказал заместитель директора Четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов в ходе конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового партнерства".

Буравов не уточнил сообщил, какую именно тему обсудят между собой главы России и Турции. Предполагается, что они затронут сирийский вопрос, в том числе ситуацию в Идлибе и двухстороннее сотрудничество.

Напомним, 27 октября в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. Представителя президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что повестке дня будет стоять соглашение по Идлибу и политическое урегулирование в сирийском регионе.

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