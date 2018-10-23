2018-10-23T17:04:15+03:00
Политика

Владелец судна "Норд" планирует вернуть его через международный суд

Украина задержала сейнер в марте этого года и теперь хочет продать его на аукционе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Арестованное крымское судно «Норд» хотят выставить на аукцион. Фото: "прокуратура АР Крым"Арестованное крымское судно «Норд» хотят выставить на аукцион. Фото: "прокуратура АР Крым"
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Владелец российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте этого года, намерен обратиться в международный суд с требованием вернуть ему сейнер. Об этом сообщила представитель Керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне украинская прокуратура передала "Норд" Национальному агентству по возвращению активов для выставления, которая теперь должна продать судно. Проведение аукциона запланировано на 7 ноября. Стартовая стоимость сейнера составит 1,63 млн гривен (около 58 тысяч долларов).

"Решением недовольны, считаем его политизированным, будем обращаться в международный суд, чтобы вернуть его", - цитирует ТАСС представителя судовладельца.

Напомним, что российский сейнер с экипажем из десяти человек задержали в Азовском море по обвинению "в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Капитана корабля Владимира Гобенко отпустили под залог, остальных же моряков оштрафовали. Вернуться в Крым удалось лишь двоим членам экипажа, остальные до сих пор находятся в Киеве, поскольку украинские власти запретили им посещать полуостров по российским паспортам.

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