Владимир Путин принял Болтона в Кремле

23 Окт. 18:22 2018-10-23T18:22:40+03:00

В Москве стартовали переговоры президента РФ и советника американского лидера по нацбезопасности США

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Президент России Владимир Путин встретился с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Переговоры проходят во вторник, 23 октября, в Кремле.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе беседы политики обменяются мнениями относительно двусторонних отношений между нашими странами, а также обсудят стратегическую безопасность. Кроме того, могут быть затронуты региональные конфликты, например, в Иране и Сирии.

Главной же темой обсуждения станет выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Напомним, что в ходе своего двухдневного визита в Москву Болтон уже успел встретиться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.