Путин высказал Болтону свое удивление недружественными шагами США
Президент России Владимир Путин признался, что его крайне удивляет недружественное отношение Вашингтона к Москве. Такое заявление глава государства сделал на встрече с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Путин напомнил, что еще в июле в Хельсинки у него состоялась "достаточно жесткая", но все-таки "конструктивная" беседа с президентом США Дональдом Трампом, однако даже это, похоже, не способствовало налаживанию контактов.
"Для нас, честно скажу, иногда удивительно, видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными", - сказал глава РФ.
Президент подчеркнул, что Москва даже практически не отвечает на такие действия Вашингтона, однако "это все продолжается и продолжается".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот вторник, 23 октября, в Кремле проходит встреча Путина и Болтона.