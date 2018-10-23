Путин высказал Болтону свое удивление недружественными шагами США

23 Окт. 19:25 2018-10-23T19:25:32+03:00

Владимир Путин на встрече с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном Фото: REUTERS

Президент РФ напомнил, что Москва почти не отвечает на такие действия, однако давление со стороны Вашингтона все равно продолжается

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Президент России Владимир Путин признался, что его крайне удивляет недружественное отношение Вашингтона к Москве. Такое заявление глава государства сделал на встрече с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Путин напомнил, что еще в июле в Хельсинки у него состоялась "достаточно жесткая", но все-таки "конструктивная" беседа с президентом США Дональдом Трампом, однако даже это, похоже, не способствовало налаживанию контактов.

"Для нас, честно скажу, иногда удивительно, видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными", - сказал глава РФ.

Президент подчеркнул, что Москва даже практически не отвечает на такие действия Вашингтона, однако "это все продолжается и продолжается".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот вторник, 23 октября, в Кремле проходит встреча Путина и Болтона.