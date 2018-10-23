Украинцев возмутила итальянская карта, на которой Крым - часть России

СЕГОДНЯ 20:21 2018-10-23T20:21:58+03:00

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Украинские пользователи социальной сети Facebook обнаружили изданную в Италии карту мира, согласно которой Крым - российский. Такое положение вещей вызвало у граждан незалежной крайнее возмущение, и они попросили своих особо принципиальных соотечественников разобраться с ситуацией.

"Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? Нужно некой картографической фирме, вежливо объяснить на пальцах, чей Крым", - написал Алексей петров у себя на странице в Facebook.

Алексей Петров предложил «вежливо объяснить на пальцах» принадлежность полуострова

В комментариях к посту пользователи активно высказывали поддержку позиции автора записи. Так, украинцы призывали не забывать, "где зародился фашизм", а также настаивали на публикации карты Италии без Сицилии и Сардинии.

Стоит отметить, что такая реакция наблюдается постоянно, когда где-то в мире всплывает карта с российским Крымом. Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года в Венгрии подобная продукция была изъята из продажи по требованию Киева.