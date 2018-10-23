Фанат ЦСКА получил ножевое ранение в драке у римского стадиона

23 Окт. 22:36 2018-10-24T02:39:22+03:00

Россиянин получил ножевое ранение около стадиона в Риме Фото: REUTERS

Еще два российских болельщика были избиты

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Трое российских болельщиков пострадали в ходе столкновений у стадиона "Олимпико" в Риме, где вечером во вторник, 23 октября, проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По предварительным данным, один фанат ЦСКА получил ножевое ранение, еще двое были избиты. В драку пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые разгоняли толпу водой.

Как сообщает агентство ANSA, к настоящему моменту задержаны уже 15 фанатов итальянской команды "Рома", которая является соперником "москвичей" в этом матче.

Напомним, что примерно в это же время еще одно ЧП произошло в римском метрополитене. На станции "Репаблика" обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков наших соотечественников.

Ранее сообщалось, что известно уже о 30 пострадавших. Очевидцы утверждают, что один из них потерял ногу.

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