Фанатов ЦСКА обвинили в обрушении эскалатора в римском метро

23 Окт. 22:36 2018-10-24T02:44:31+03:00

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За два часа до матча Лиги Чемпионов «Рома» (Италия) – ЦСКА (Россия) в римском метро произошла катастрофа. На станции Repubblica в центре города сломался эскалатор, на котором десятки российских фанатов спускались под землю, чтобы отправиться на игру. По предварительным данным обошлось без жертв, но многим болельщикам понадобилась медицинская помощь. Число пострадавших уже составляет 30 человек. СМИ сообщают, что одному из них ампутируют ногу, у нескольких других – переломы.

Катастрофа случилась примерно в 19:00 по местному времени, начало матча – в 21:00, то есть было самое время болельщикам ЦСКА после прогулки по центру Рима отправиться на Олимпийский стадион. Толпы народу спускались под землю, но у переполненного эскалатора отказали тормоза. Едущая лестница стала разгоняться, унося людей вниз. Сразу же образовалась свалка. Лишь немногим удалось запрыгнуть на поручни. А большинство болельщиков падали друг на друга, ломали ноги и руки, а эскалатор все с более возрастающей скоростью увеличивал кучу-малу.

Эскалатор на этой станции – один из самых длинных в римском метро. Итальянские СМИ утверждают, что он сломался из-за того, что толпа фанатов прыгала на нем – есть у болельщиков такая привычка активно отправляться на матч. Итальянцы считают, что в этот момент фанаты были нетрезвы. Издание Repubblica сообщает о 20 пострадавших, как минимум 10 из них – из России. У 5 из них серьезные травмы, переломы и порезы, а у одного человека срезало часть ступни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674658" frameborder="0"></iframe> Кадры как увозят медики серьезно пострадавших фанатов ЦСКА в Риме.

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