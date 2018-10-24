2018-10-24T04:22:56+03:00
Умные вещи

WhatsApp добавит в приложение дополнительные возможности

Функции идентификации по отпечатку пальца и лицу должны повысить безопасность сервиса
Юлия ДИВЕЕВА
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Приложение WhatsApp разрабатывает новые функцииПриложение WhatsApp разрабатывает новые функцииФото: REUTERS
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В приложении для смартфонов WhatsApp в скором времени появятся новые возможности. Компания добавит функции идентификации пользователей по отпечатку пальца (Touch ID) и по лицу (Face ID).

Как передает портал Wabetainfo, обновления должны сделать приложение более безопасным. Когда они будут активированы, WhatsApp потребует подтверждать личность пользователя при каждом запуске приложения.

Функция идентификации с помощью отпечатка пальца Touch ID будет доступен в будущем для любого iPhone, имеющего датчик отпечатков пальцев на iOS 8+.

Использовать функцию «Face ID» для входа в WhatsApp смогут владельцы iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max. Активировать дополнительную аутентификацию можно будет в настройках приложения.

Напомним, в декабре прошлого года сайт kp.ru предупреждал, что сервис WhatsApp прекратит поддержку на некоторых смартфонах и мобильных платформах с 1 января 2018 года приложение перестало работать с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry ОС и BlackBerry 10, Nokia Symbian S60. А на смартфонах Nokia S40 оно будет работать до 31 декабря 2018 года. До 1 февраля 2020 года WhatsApp могут использовать владльцы Android с версией 2.3.7 и старше.

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