США могут ввести санкции в отношении виновников в убийстве Хашкаджи

24 Окт. 05:02 2018-10-24T05:02:54+03:00

Подозреваемым в причастности к гибели журналиста отменят визы в Соединенные Штаты

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США могут ввести расширить список «Глобального закона Магнитского», включив в него имена виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник.

«Мы определили по крайней мере некоторых лиц ответственных, в том числе тех, которые находятся в разведывательных службах, королевском суде, МИД и других министерствах Саудовской Аравии и которые, как мы подозреваем, были вовлечены в убийство Хашкаджи», - сказал глава Госдепа на брифинге.

Он отметил, что сейчас администрация США принимает соответствующие меры с учетом имеющейся информации. В их числе аннулирование виз тем, кого считают виновными в гибели журналиста, передает ТАСС.

«Это наказание не станет последним словом со стороны Соединенных Штатов по этому делу. Мы будем продолжать рассматривать дополнительные меры с целью привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Госдепартамент работает с Минфином США над рассмотрением вопроса о применимости санкций в рамках «закона Магнитского», а также продолжит консультироваться с Конгрессом и сотрудничать с другими странами по этому делу.

Как ранее писал сайт kp.ru, погибшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи «случайно задушили» запаниковавшие сотрудники спецслужб королевства.