Названа причина смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле

22 Окт. 08:11 2018-10-22T12:03:51+03:00

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Погибшего в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи «случайно задушили» запаниковавшие сотрудники спецслужб королевства.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в саудовском правительстве.

По словам собеседника агентства, изначально убийство журналиста-диссидента не планировалось: 15 сотрудников саудовской разведки отправились в Турцию лишь для того, чтобы «уговорить» Хашкаджи вернуться на родину.

Однако журналист не внял призывам соотечественников, после чего ему пригрозили, что накачают наркотиками и вывезут в Саудовскую Аравию насильно. Хашкаджи оказывал сопротивление похитителям, кричал и звал на помощь. В свою очередь агенты запаниковали и попытались зажать журналисту рот, однако переусердствовали и последний скончался от удушья.

Самообладание вернулось к убийцам довольно быстро и они попытались скрыть произошедшее. Один из сотрудников разведки вышел из консульства в одежде погибшего, чтобы камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Хашкаджи якобы покинул здание, будучи живым и здоровым.

В то же время мертвого журналиста завернули в ковер и вывезли с территории дипмиссии в консульском автомобиле. В лесу, в 90 км от Стамбула, его передали «местному соратнику», который должен был избавиться от тела.

Напомним, Хашкаджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что без должного стеснения освещал проблемы королевства и критиковал политику Эр-Рияда.

Во вторник, 2 октября, Хашкаджи имел неосторожность зайти в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал после того, как покинул консульство. Наконец, в минувшую субботу Эр-Рияд признал факт гибели Хашкаджи в дипмиссии в Стамбуле, при этом подчеркивается, что высшее руководство королевства якобы не имеет к инциденту никакого отношения. Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек.