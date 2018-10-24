2018-10-24T11:24:31+03:00
Общество

В 2018 году более 80% московских детей родились в официальном браке

Более 2 тыс. мальчиков в этом году получили имя Александр
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В 2018 году более 80% московских детей родились в официальном бракеВ 2018 году более 80% московских детей родились в официальном бракеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

За девять месяцев текущего года более 80% детей в Москве появились в семьях, где родители состоят в официальном браке. Такие данные появились на портале мэра и правительства Москвы.

С января по сентябрь 2018 года столичные ЗАГСы выдали около 100 тыс. свидетельств о рождении.

Начальника управления ЗАГСа Москвы Елена Ефремова сообщила, что мальчиков в этом году родилось больше, чем девочек (51,404 тыс. и 47,678 тыс. соответственно).

Также в этом году лидируют первенцы по количеству рожденных (более 44,6 тыс.), свыше 36,5 тыс. новорожденных - вторые в семье, третьими в семье стали более 13 тыс. детей.

Также Ефремова рассказала, что самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София.

"В этом году Сашами уже названо 2369 мальчиков, а Сонями - более 2,5 тысячи девочек", - сказала Елена Ефремова.

А имена Виктор, Борис, Вячеслав, Людмила, Наталья (Наталия) и Галина потеряли популярность.

Ранее kp.ru сообщал, что ученые выявили главный признак счастливой супружеской пары.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Киева прогремел взрыв
Лидер группы «Океан Эльзы» не будет бороться за пост президента Украины
Ассанж обвинил власти Эквадора в желании выдать его США
Лопетеги уволен с поста главного тренера «Реала»
Силуанов рассказал о планах Минфина повысить налоги на роскошь
Умер композитор Владимир Бородин
В Киеве суд обязал антикоррупционное бюро возбудить дело против Яценюка
Нефтяные компании предложили правительству увеличить стоимость бензина на 5 рублей за литр с нового года
Twitter откажется от кнопки «нравится»
Центр примирения в Сирии: «Белые каски» продолжают провокации с применением химоружия
Представитель ОБСЕ обеспокоен досудебным содержанием под стражей журналиста Вышинского на Украине
США опровергли сообщение о применении коалицией в Сирии боеприпасов с белых фосфором
Эрдоган открыл в Стамбуле крупнейший в мире аэропорт
США заблокировали создание третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Россией
WSJ: Пентагон разместит 5 тысяч американских военнослужащих на границе с Мексикой
Возглавляемая США коалиция нанесла удары снарядами с белым фосфором в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Эксперт не согласился с прогнозом Bloomberg о многомиллиардных убытках, грозящих российским нефтяникам
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб