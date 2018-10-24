В 2018 году более 80% московских детей родились в официальном браке
За девять месяцев текущего года более 80% детей в Москве появились в семьях, где родители состоят в официальном браке. Такие данные появились на портале мэра и правительства Москвы.
С января по сентябрь 2018 года столичные ЗАГСы выдали около 100 тыс. свидетельств о рождении.
Начальника управления ЗАГСа Москвы Елена Ефремова сообщила, что мальчиков в этом году родилось больше, чем девочек (51,404 тыс. и 47,678 тыс. соответственно).
Также в этом году лидируют первенцы по количеству рожденных (более 44,6 тыс.), свыше 36,5 тыс. новорожденных - вторые в семье, третьими в семье стали более 13 тыс. детей.
Также Ефремова рассказала, что самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София.
"В этом году Сашами уже названо 2369 мальчиков, а Сонями - более 2,5 тысячи девочек", - сказала Елена Ефремова.
А имена Виктор, Борис, Вячеслав, Людмила, Наталья (Наталия) и Галина потеряли популярность.
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