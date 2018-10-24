Шойгу сообщил о возможных ответных мерах против Польши за размещение дивизии США
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Польша принуждает к ответным мерам своими планами о размещении на постоянной основе на своей территории дивизии Вооруженных сил США. Об этом он сообщил во время совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.
По мнению министра, действия Польши "не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности".
"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - констатировал Шойгу.
Министр обороны также отметил, что Россия не намерена впутываться в военное противостояние с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности
Ранее, как сообщал kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о перемещении американских войск и сил по территории Европы. Министр отметил, в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры для приема и размещения войск усиления.