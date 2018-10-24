2018-10-24T12:43:39+03:00
Политика

Шойгу сообщил о возможных ответных мерах против Польши за размещение дивизии США

Россия готовится "нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях"
Сакина НУРИЕВА
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Шойгу сообщил о возможных ответных мерах против Польши за размещение дивизии СШАШойгу сообщил о возможных ответных мерах против Польши за размещение дивизии СШАФото: c cайта Министерства обороны России.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Польша принуждает к ответным мерам своими планами о размещении на постоянной основе на своей территории дивизии Вооруженных сил США. Об этом он сообщил во время совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

По мнению министра, действия Польши "не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности".

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - констатировал Шойгу.

Министр обороны также отметил, что Россия не намерена впутываться в военное противостояние с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности

Ранее, как сообщал kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о перемещении американских войск и сил по территории Европы. Министр отметил, в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры для приема и размещения войск усиления.

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